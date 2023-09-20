شكرا لقرائتكم خبر عن ماني يثير الجدل بتصريحاته قبل مواجهة الأهلي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي الفوز على نظيره بيرسبوليس الإيراني، بهدفين دون رد على ملعب آزادي بالعاصمة طهران، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بالبطولة الآسيوية.

مجموعة النصر في دوري أبطال آسيا

ويلعب النصر في المجموعة الخامسة من بطولة دوري أبطال آسيا، برفقة أندية بيرسبوليس الإيراني، الدحيل القطري، استقلال دوشنبه الطاجكي.

تصريحات ساديو ماني بعد الفوز على بيرسبوليس الإيراني

وأدلي السنغالي ساديو ماني، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، بتصريحات نارية، وذلك بعد فوز فريقه على بيرسبوليس الإيراني، بدوري أبطال آسيا.

وقال ماني عقب المواجهة: "جاهزين لمواجهة الأهلي، وسنفعل جميع مالدينا للفوز".

وتابع: "الشوط الأول كان صعبًا على الفريقين، لكن بعد الطرد أصبحت المواجهة سهلة لحد ما لنا".

وسوف يضرب العالمي موعدا مع أهلي جدة في قمة الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، وذلك يوم الجمعة المقبل، في تمام التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة