شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي سعودي يحذر الهلال بسبب النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، الفوز على حساب الفريق الأول الكروي بنادي بيرسيبوليس الإيراني، بهدفين دون رد، في بطولة دوري أبطال آسيا 2023/2024.

وليد الفراج يحذر مسئوولي الهلال السعودي

وحذر الإعلامي الرياضي وليد الفراج، مسئوولي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، من الكارثة التي قد تواجهم في الملاعب الإيرانية.

وأوضح وليد الفراج، عبر برنامج "أكشن يا دوري"، أن أرضية ملعب النصر وبرسبوليس عجيبة ويشك أن هناك مراقب شاهد هذه الأرضية.

وأكد وليد الفراج أن من راجع أرضية ملعب آزادي بالعاصمة طهران، يحتاج إلى أن يجد عملًا اخر له، دلالة على سوء أرضية الملعب.

ودعى الإعلامي السعودي، أن يعين الله عز وجل الهلال عندما يلعب بنفس الملعب، خلال المواجهات المقبلة، للزعيم داخل إيران.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المجموعة الخامسة من بطولة دوري أبطال آسيا، برفقة أندية بيرسبوليس الإيراني، الدحيل القطري، استقلال دوشنبه الطاجكي.