شكرا لقرائتكم خبر عن كاسترو يكشف سبب فشل رونالدو فى التسجيل أمام بيرسبوليس الإيراني والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، الفوز على حساب الفريق الأول الكروي بنادي بيرسيبوليس الإيراني، بهدفين دون رد، في بطولة دوري أبطال آسيا 2023/2024.

وأعرب البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، على سعادته الكبيرة بالفوز الثمين الذي تم تحقيقه على حساب بيرسيبوليس الإيراني.

كاسترو: تمكنا من تحقيق نتيجة إيجابية أمام بيرسبوليس



وقال كاسترو خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "تمكنا من تحقيق نتيجة جيدة أمام فريق جيد والآن سنستعد للمباراة القادمة".

وتابع مدرب فريق النصر: "لقد قدمنا أداءً جيدًا في خط الدفاع. اليوم كان أداء فريقي هو الأفضل وفزنا".

وواصل كاسترو معلقا على سبب عدم تسجيل رونالدو بالقول: "رونالدو لاعب مثل أي لاعب آخر. لقد قدم كل ما لديه وقدم أفضل ما لديه".

ونوه المدير الفني البرتغالي: "إيران بلد جيد جدًا وأنا سعيد جدًا بقدومي إلى إيران. أنا حزين لأنني سأغادر إيران الليلة".

وأختتم كاسترو حديثه قائلًا: "سمعت أشياء إيجابية وجيدة للغاية عن إيران، أتمنى الأفضل لهذا البلد. أنا سعيد جدًا بالترحيب بالجماهير في المطار والفندق".

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المجموعة الخامسة من بطولة دوري أبطال آسيا، برفقة أندية بيرسبوليس الإيراني، الدحيل القطري، استقلال دوشنبه الطاجكي.