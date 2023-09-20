شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراة النصر السعودي المقبلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، الفوز على حساب الفريق الأول الكروي بنادي بيرسيبوليس الإيراني، بهدفين دون رد، في بطولة دوري أبطال آسيا 2023/2024.

أهداف مباراة النصر وبيرسيبوليس الإيراني

وسجل عبدالرحمن غريب لاعب فريق النصر الهدف الأول للعالمي في شباك بيرسيبوليس، خلال الدقيقة 62 من عمر اللقاء بعد تسديدة أرضية باغتت حارس مرمى الفريق الإيراني، علي رضا.

وجاء هدف النصر الثاني بواسطة الظهير الأيسر محمد قاسم خلال الدقيقة 72 من عمر المباراة، بعد أن سدد اللاعب كرة صاروخية لم ينجح علي رضا حارس بيرسيبوليس في التصدي لها.

موعد مباراة النصر القادمة

ويضرب العالمي موعدا مع أهلي جدة في قمة الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، وذلك يوم الجمعة المقبل، في تمام التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المجموعة الخامسة من بطولة دوري أبطال آسيا، برفقة أندية بيرسبوليس الإيراني، الدحيل القطري، استقلال دوشنبه الطاجكي.