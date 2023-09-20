شكرا لقرائتكم خبر عن قرار ناري من الاتحاد السعودي يصدم مسئوولي الأهلي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وجهت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، صدمة مدوية لمسئوولي نادي أهلي جدة.

وأعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم،، ايقاف عبدالباسط هندي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، مباراتين وذلك بعد طرده في مباراة التعاون.

قرارارت لجنة الانضباط والأخلاق



وأوضحت اللجنة أنه تم ثبوت مخالفة عبدالباسط هندي للمادة (48-1-2) من لائحة الانضباط والأخلاق، وتم إيقافه مباراتين، بما في ذلك الإيقاف التلقائي بموجب البطاقة الحمراء المباشرة في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها.

وقررت لجنة الانضباط إلزام عبدالباسط هندي بدفع غرامة مالية قدرها عشرون ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، كما أن القرار غير قابل للاستئناف، وتم توقيع ذات العقوبة على ميدران الفارو لاعب التعاون.

كما أعلنت اللجنة ثبوت مخالفة نادر عبدالله الشراري لاعب نادي الشباب، للمادة (48-1-1) من لائحة الانضباط والأخلاق، وقررت إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال، بالإضافة إلى مباراة الإيقاف التلقائي المترتب بموجب البطاقة الحمراء المباشرة.

وكشفت اللجنة عن إيقاف لاعب نادي الحزم، قاسم سلطان بغيل، مباراتين بما في ذلك الإيقاف التلقائي بموجب البطاقة الحمراء المباشرة في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، ودفع غرامة مالية خمسة آلاف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.