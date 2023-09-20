شكرا لقرائتكم خبر عن خبر سار لـ الأهلي قبل مواجهة النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - شارك فراس البريكان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي الجديد، في مران الفريق قبل مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

وانضم فراس البريكان، لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي، في فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة قادما من الفتح بصفقة قدرت بنحو 50 مليون ريال سعودي.

وركز الألماني ماتياس يايسله، مدرب النادي الأهلي السعودي، على الجوانب الفنية والبدنية خلال مران الفريق مساء اليوم استعدادا لمواجهة النصر.

موعد مباراة أهلي جدة والنصر

وتقام المباراة بين ناديي أهلي جدة والنصر مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافات الجولة السابعة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

ويحتل النادي أهلي جدة، المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي برصيد 15 نقطة، بينما النصر سادسا برصيد 12 نقطة بعد مرور 6 جولات.

وكان نادي أهلي جدة، فاز على نظيره نادي التعاون بثلاثية مقابل هدفين في الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

