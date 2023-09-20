448 موقعا لتشجير منشآت الهلال الأحمر

مراكز الخدمة
تضمنت مجالات التعاون حث منسوبي الهيئة على المشاركة في التشجير، وتثقيفهم بأهمية المشاركة في حملات المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي، والتعاون في المشروعات ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق الأهداف التنموية المرجوة.
وسيعمل المركز من خلال المذكرة، على مدى 3 أعوام قابلة للتمديد، على تقديم المشورة في اختيار أنواع الأشجار المحلية المناسبة، ومواعيد الزراعة الملائمة لكل موقع، والدعم الفني اللازم، وتوفير الشتلات لمنشآت ومباني الهيئة ومراكز الخدمة الطبية الإسعافية، البالغ عددها 448 موقعًا.
مياه معالجة
من جهة أخرى، تعمل هيئة الهلال الأحمر على تقديم العناية والحماية الضرورية للحفاظ على نمو الشتلات، وتحضير وتهيئة مواقع الزراعة، وتأمين المتطوعين للزراعة بإشراف مختصين من المركز، وتأمين المياه المعالجة ثلاثيًّا للري، وإيصالها للمواقع.
ويسعى المركز إلى تعزيز التعاون مع الجهات في القطاعات المختلفة، ويعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي، وحمايتها والرقابة عليها، وتأهيل المتدهور منها، بما في ذلك إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، فضلًا عن منع التعديات على الغطاء النباتي، ومكافحة الاحتطاب حول المملكة، والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي.
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