شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية ترحب بنتائج النقاشات مع وفد صنعاء لدعم مسار السلام في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحبت وزارة الخارجية بالنتائج الإيجابية للنقاشات الجادة بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن، التي عقدها فريق التواصل والتنسيق السعودي برئاسة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، بمشاركة الأشقاء في سلطنة عمان مع وفد صنعاء، برئاسة محمد عبد السلام فليته في مدينة الرياض خلال الفترة من 11 إلى 18 سبتمبر الحاليّ.

وقالت الوزارة في بيان عبر حسابها على تطبيق إكس: إن النقاشات جاءت استكمالًا للقاءات الفريق السعودي الذي أجراها في فترة سابقة مع رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وفي صنعاء خلال الفترة من 17 إلى 22 رمضان 1444هـ ، التي جرى التوصل فيها إلى العديد من الأفكار والخيارات لتطوير خارطة طريق تتوافق عليها كافة الأطراف اليمنية.

وقوف المملكة مع اليمن

كما أشادت وزارة الخارجية بمضامين لقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع بوفد صنعاء الذي زار المملكة، والتي جرى فيها التأكيد على استمرار وقوف المملكة مع اليمن وشعبه الشقيق، وحرصها الدائم على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم في اليمن تحت إشراف الأمم المتحدة، والانتقال باليمن إلى نهضة شاملة وتنمية مستدامة للشعب اليمني الشقيق، في ظل استقرار سياسي وأمن دائم يتكامل مع النهضة التنموية للمنظومة الخليجية.