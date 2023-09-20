شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيب إماراتي أمريكي باستضافة المملكة وفد صنعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحب الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، باستضافة المملكة العربية السعودية وفد صنعاء بهدف تشجيع الأطراف اليمنية الجلوس على طاولة الحوار للتوصل إلى خارطة طريق لإنهاء الصراع اليمني من خلال عملية سياسية بقيادة يمنية، وتحت رعاية الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال اجتماعهما مع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية اليوم الأربعاء، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها 78.

تنسيق مشترك

كما بحث الاجتماع، أوجه التنسيق المشترك في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وأهمية دعم كافة الجهود الرامية إلى إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين.

حضر الاجتماع، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة د. عبد الرحمن الرسي، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك د. عبد العزيز الواصل، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.