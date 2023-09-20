شكرا لقرائتكم خبر عن باحث سعودي يبتكر حلولا تقنية في مواجهة تحديات المياه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسس الباحث الأكاديمي المهتم في شؤون المياه بجامعة الطائف د. طارق الطلحي، حلولاً تقنية علمية في مواجهة تحديات المياه.

وأكد الطلحي، أنه إحصائيًا عمل وأنجز العديد من المشاريع البحثية التطبيقية المبتكرة؛ مما نتج عنها نشر العديد من الأبحاث العلمية القوية في مجلات عالمية ذات معامل نشر مرتفع جدا، في إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة تحديات المياه والاستدامة البيئية الخضراء، للانطلاق إلى مراحل التصنيع والإنتاج.

تحديات المياه

أوضح، أنه وصل إلى مراحل متقدمة في إنتاج مواد متقدمة وذكية على مقياس صغير جدا يصل إلى حجم النانو متحكما في أبعادها الهندسية واشكالها التركيبية والكيميائية بدقة متناهية بلوريا وكيميائيا، لتملك هذه التركيبة خصائص ضوئية وكهربية وإلكترونية بطاقة تفاعلية مدروسة رياضيا وفيزيائيا، حيث تملك المواد ميكانيكية متكاملة وذكية لمعالجة جميع ملوثات المياه دون استثنائيات عضوية كانت أو غير عضوية وميكروبية بأقل طاقة معالجة.

وأضاف الطلحي أن الجامعة وصلت إلى أفكار علمية تتمثل في تقليل التكلفة الإنتاجية، ومفهوم صناعي جديد إلى التكامل التصنيعي الذكي والاقتصادي، حيث أن المادة المركزة في معالجة ملوثات المياه تمتلك جميع القدرات التركيبية والوظيفية و المنطوية على تقنية المعالجة للملوثات؛ سواء امتصاص ضوئي أو كيميائي، بالتخلص من الملوثات العضوية وغير العضوية و الميكروبية المتواجدة في المياه الملوثة بنسبة كبيرة، بل تصل إلى تغيير طبيعة المخلفات الصناعية الخطرة والملوثة من خلال المعالجة إلى مواد ذات قيمة اقتصادية، وتقليل عمليات الدفن والمرادم؛ مما يضع الحلول المستقبلية الثابتة والمتينة لتحقيق الوصول إلى بيئة مستدامة و خضراء؛ وإلى مياه جوفيه سالمة دون أدنى احتمالية ضرر مستقبليا.