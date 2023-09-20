السعودية | نصيحة من وزير الطاقة لمذيع: اسأل ولي العهد لم لا يسمح لنا بالنوم؟

شكرا لقرائتكم نصيحة من وزير الطاقة لمذيع: اسأل ولي العهد لم لا يسمح لنا بالنوم؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قبيل ساعات من بث مقابلة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية، اليوم الأربعاء، لم تهدأ وسائل التواصل الاجتماعي.

فقد انشغلت المنصات بمقطع فيديو انتشر ‏ لوزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وهو يرد على سؤال محاور القناة Bret Baier حين طلب منه النصح بما يجب عليه طرحه من أسئلة على ولي العهد.

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فرد الوزير السعودي على المذيع بأن عليه أن يسأل الأمير محمد بن سلمان "متى سيسمح لوزرائه بالنوم مدة 8 ساعات لـ3 أيام متواصلة"، في إشارة منه إلى كثرة العمل.

فما كان من المحاور إلا أن ضحك لتلك الإجابة التي تشي بالكثير عن نشاط الوزارات في المملكة لتحقيق الخطط الضخمة التي وضعها ولي العهد.

في حين انتشر المقطع بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حاصدا مئات المشاركات والإعجابات.

ومن المرتقب أن تتناول تلك المقابلة، مجموعة من المواضيع حول مستقبل المملكة والعلاقات مع الولايات المتحدة وغيرها.

وكانت المحطة بدأت بعرض بعض التقارير الخاصة من السعودية أمس، قدم فيها "باير" نظرة من وراء الكواليس على المملكة.

كذلك أجرى مقابلات مع مسؤولين سعوديين، من ضمنهم وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، ووزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، ووزير السياحة أحمد الخطيب، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريلو. ستبث في تقرير خاص قبل المقابلة الموسعة مع ولي العهد.