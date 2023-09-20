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تعرف على موعد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

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محمد الفلاح - ينتظر عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة اليوم الأربعاء الموافق 20 من شهر سبتمبر الجاري وأبرزها مباريات الممتاز.

وتأتي مباريات اليوم الأربعاء علي النحو التالي:

 

مباريات والقنوات الناقلة

 

19:45 جالطة سراي - تركيا × كوبنهاجن - الدانمارك

19:45 - إسبانيا × يونيون برلين - ألمانيا beIN Sports HD 2

22:00 بايرن ميونيخ - ألمانيا × مانشستر يونايتد - إنجلترا beIN Sports HD 1

22:00 بنفيكا - البرتغال × ريد بول سالزبورج - النمسا

22:00 ريال سوسييداد - إسبانيا × انتر ميلان - إيطاليا

22:00 سبورتينج براجا - البرتغال × نابولي - إيطاليا   beIN Sports HD 6

22:00 آرسنال - إنجلترا × آيندهوفن - هولندا beIN Sports HD 3

22:00 إشبيلية - إسبانيا × لانس - فرنسا

مباريات دوري المؤتمر الأوروبي

 

17:30 ليل - فرنسا × اولمبيا ليوبليانا - سلوفينيا

مباريات دوري أبطال آسيا

 

13:00 بوريرام يونايتد - تايلاند × تشجيانج - الصين

13:00 ميلبورن سيتي - أستراليا × فنتفوريت كوفو - اليابان

13:00 جيونبك هيونداي - كوريا الجنوبية × كيتشي - هونج كونج

15:00 هانوي إف سي - فيتنام × بوهانغ ستيلرز - كوريا الجنوبية

15:00 ووهان ثرى تاونس - الصين × اوراوا ريد دياموندز - اليابان

15:00 ليون سيتي سايلورس - سنغافورة × بانكوك يونايتد - تايلاند


مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

 

16:00 الداخلية × إنبي - أون تايم سبورتس

19:00 المقاولون العرب × بلدية المحلة - أون تايم سبورتس 1

19:00 سموحة × الجونة - أون تايم سبورتس 2

 

مباريات الدوري المغربي

 

19:00 الإتحاد التوركي × نهضة بركان

21:15 الجيش الملكي × نهضة الزمامرة

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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