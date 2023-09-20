انت الان تتابع للأمهات.. "وقاية" توصي بهذه الإجراءات لحماية المواليد من الأمراض الوراثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 سبتمبر 2023, 5:45 صباحاً

قدّمت هيئة الصحة العامة "وقاية"، حزمة من التوصيات للأمهات عند إجراء فحص حديثي الولادة، لوقاية المواليد من الأمراض الوراثية والكشف المبكر عنها. وأوصت الهيئة بإبلاغ الطاقم الطبي عن تاريخ الأمراض الوراثية في العائلة، إن وُجدت، مؤكدةً ضرورة فحص المولود الجديد خلال 24 - 72 ساعة من الولادة. ونصحت أيضاً باتباع التوجيهات والإرشادات من قِبل مقدّمي الرعاية، وطرح الاستفسارات للأطباء بشأن الفحص ونتائجه، مع الاحتفاظ بنسخة من النتائج للمتابعة المستقبلية.

كانت هذه تفاصيل خبر للأمهات.. "وقاية" توصي بهذه الإجراءات لحماية المواليد من الأمراض الوراثية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.