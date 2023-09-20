انت الان تتابع زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 سبتمبر 2023, 5:46 صباحاً

ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر، مصر فجر اليوم الأربعاء. وأفاد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في بيان، بأن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، سجلت هزة أرضية على بُعد 265 كيلومترًا شمال غرب مرسى مطروح بشمال مصر. وأضافت أن الزلزال وقع الساعة 04:33 بالتوقيت المحلي (01:33 بتوقيت جرينتش). وقال المعهد إنه لم يرد إليه ما يفيد بالشعور بالهزة أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

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