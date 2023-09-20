انت الان تتابع يتلطف الجو ويغزر المطر.. "الحصيني": اليوم بداية طالع الزبرة وهذه صفاته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ اليوم بداية طالع الزبرة وهو النجم الثالث من سهيل والنجم الثاني من الخريف عند العرب أيامه "13" يوماً.

وأضاف عبر حسابه في منصة "إكس " -تويتر سابقا- "في بداية موسم الزبرة يكون فصل الخريف فلكياً في النصف الشمالي من الأرض، الذي يستمر مدة ثلاثة أشهر بتعامد الشمس ظاهريًّا قادمة من شمال السماء متجهة نحو الجنوب على خط الاستواء".

وتابع: من خصائصه المناخية أن الليل يبرد، ويتلطف الجو في أول النهار، مع بقاء الجو حارًّا نسبياً وسطه، المطر في غالبه غزير، إذا ما قدّر الله فيه مطراً.

يوافق بداية الزبرة حالة ممطرة على المرتفعات الغربية والجنوبية وبعض دول الخليج مع احتمال أن تتوسّع لتشمل مناطق أخرى من المملكة فيما بعد -إن شاء الله-.

وأردف: في الزبرة يتساوى الليل والنهار ويُرى نجم سهيل بالبصر ويستمر صرام النخيل ويكثر جذاذه ويطيب فيه أكل الرمان ويستمر فيه غرس النخيل وزراعة الخضار، ينصح فيها بكثرة سقي المزروعات، خاصة النخيل استعداداً للثمرة المقبلة، فيه هجرة القماري.