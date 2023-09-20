انت الان تتابع صحتك غالية.. "الصحة": تأكّد من المعلومة الصحية قبل تطبيقها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - دعت وزارة الصحة الى ضرورة التأكّد من أي معلومة صحية قبل أن تطبّقها.

وأوضحت "الصحة"، عبر حساب منصتها التوعوية "عش بصحة" على "إكس"، تقول: صحتك غالية، تأكّد مرة ومرتين وثلاثاً من أي معلومة صحية قبل أن تطبّقها على نفسك.

كانت هذه تفاصيل خبر صحتك غالية.. "الصحة": تأكّد من المعلومة الصحية قبل تطبيقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.