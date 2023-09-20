السعودية | "دله الصحية" تقرر شراء 3.92% من أسهمها

شكرا لقرائتكم "دله الصحية" تقرر شراء 3.92% من أسهمها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت شركة دله للخدمات الصحية عن قرار مجلس إدارتها بالتمرير بالموافقة على قيام الشركة بشراء أسهمها حتى عدد 3.83 مليون سهم بما يعادل نسبة 3.917% من أسهم الشركة العادية والاحتفاظ بها كأسهم خزينة.

وقالت "دله الصحية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن الغرض من الشراء تغطية عمليات المبادلة المستقبلية إن تمت، مقابل الاستحواذ على أسهم أو حصص شركة أو شراء أصل.

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وأضافت أنه سيتم تمويل عملية الشراء من الموارد الذاتية للشركة.

وسيتم أخذ موافقة الجمعية العامة غير العادية في أقرب اجتماع لها على عملية الشراء وفق متطلبات الفقرة (4) من المادة (17) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

والأسهم المشتراه لن يكون لها اصوات في جمعيات المساهمين.