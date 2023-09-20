شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مخالفين بحيازة وترويج المخدرات في جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تكثف الجهات الأمنية حملاتها المستمرة ضد الإتجار وترويج المخدرات بالممكلة، حيث قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود ومقيم من الجنسية اليمنية ومواطن بمحافظة الدائر في منطقة جازان لترويجهم 55 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر، وضبط بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة حية ومبلغ مالي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

كما قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مخالِفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبهما 393 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة الدائر، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان تهريب 77 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.