شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة المخدرات تدشن نظام "واعي" لدعم وتطوير الأمن السيبراني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن مدير عام مكافحة المخدرات، اللواء محمد بن سعيد القرني، اليوم الأربعاء، نظام "واعي" وتطوير القدرات والاستشارات في مجال الأمن السيبراني، بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، وذلك في مقر المديرية بالرياض.

ويهدف التدشين إلى تسهيل إجراءات العمل ودعم خطط التحول الرقمي الآمن، وتطوير البنية التحتية للأمن السيبراني، وتأهيل كوادر المديرية البشرية للأمن السيبراني ورفع جودة الأعمال ومخرجاتها، وتوعيتهم بالمخاطر.