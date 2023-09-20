السعودية | توصيات للأمهات لحماية المواليد من الأمراض الوراثية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قدمت هيئة الصحة العامة “وقاية”، حزمة من التوصيات للأمهات عند إجراء فحص حديثي الولادة، لوقاية المواليد من الأمراض الوراثية والكشف المبكر عنها.

وأوصت الهيئة بإبلاغ الطاقم الطبي عن تاريخ الأمراض الوراثية في العائلة إن وُجدت، مؤكدةً ضرورة فحص المولود الجديد خلال 24- 72 ساعة من الولادة.

ونصحت أيضاً باتباع التوجيهات والإرشادات من قبل مقدمي الرعاية، وطرح الاستفسارات للأطباء بشأن الفحص ونتائجه، مع الاحتفاظ بنسخة من النتائج للمتابعة المستقبلية.