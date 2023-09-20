"كراني": اضطراب غرب المتوسط مؤشر حقيقي للقادم

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محمد بن مسعود - الدمام - قال خبير الطقس حسن كراني؛ إن تكرار اضطراب غرب المتوسط يعد مؤشراً حقيقياً لاضطرابات قادمة تتحرّك لوسطه وتساعد على تكوُّن مناطق تخلخل في الضغط.

وأضاف كراني؛ عبر حسابه على منصة "إكس" -تويتر سابقاً-: إن مناطق تخلخل الضغط تتحوّل تدريجياً إلى مناطق منخفضات حركية تتحرّك في اتجاه الشرق وتؤثر في دول شرق المتوسط، مصر، والسعودية، خاصة في تنشيط امتداد السودان، وهناك احتمالية لتكرار النشاط فوق المعدل.

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