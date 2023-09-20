انت الان تتابع تجنباً للغرامة.. "الزكاة" تدعو إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن أغسطس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 سبتمبر 2023, 8:01 صباحاً

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر أغسطس الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 30 من شهر سبتمبر الجاري. وحثّت الهيئة المنشآت على المسارعة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عبر الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa)،أو تقديمها والسداد عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية وذلك تجنباً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدّته المحدّدة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعيّن على المكلّف الإقرار بها. كما دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المكلّفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيدٍ من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة X أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected]) أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة. وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قِبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.

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