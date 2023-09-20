السعودية | "فاديكو" تعلن توزيع 12.7% أرباحاً نقدية عن النصف الأول

شكرا لقرائتكم "فاديكو" تعلن توزيع 12.7% أرباحاً نقدية عن النصف الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت شركة المصانع العربية للمأكولات والألبان "فاديكو" عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2023، بإجمالي نحو 1.79 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح 1.41 مليون سهم.

وقالت "فاديكو" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن حصة السهم من التوزيع 1.27 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 12.7%.

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ويكون تاريخ الأحقية 27 سيبتمبر 2023 للمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. ويكون تاريخ التوزيع خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.