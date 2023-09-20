شكرا لقرائتكم خبر عن بعد استغاثة من سيدة.. أمانة العاصمة المقدسة تتدخل لإنقاذ "قطة" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تدخلت فرق وآليات أمانة العاصمة المقدسة لإنقاذ "قطة" عالقة في جوف أحد مناهل تصريف المياه بحي البحيرات بمكة المكرمة.

تحرك الأمانة، جاء بعد أن نشرت إحدى السيدات على موقع التواصل الاجتماعي نداء استغاثة لإنقاذ قطة بعد مشاهدتها لها وهي عالقة في جوف أحد مناهل تصريف المياه بحي البحيرات بمكة المكرمة، في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وشهد نداء الاستغاثة المنشور تفاعل عدد من المُعرّفات المهتمة بالحيوانات الأليفة وسط تعاطفهن مع الحالة، وطالبن الجهات المختصة بالتدخل بشكل عاجل لإنقاذ القطة وأخرجها من هذا المأزق.

وفور تلقي أمانة العاصمة المقدسة للبلاغ وصلت آليات وأفراد الأمانة للمكان وباشروا في عملية الإنقاذ، حيث استطاعت الفرقة الميدانية انقاذ القطة وإخراجها سليمة.