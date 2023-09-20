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وكيل وزارة الخارجية يستعرض جهود المملكة في مكافحة الإرهاب مع مسؤول أممي

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واس - نيويورك 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - التقى وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الدولية المتعددة د. عبد الرحمن الرسي، وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير إيفانوفيتش فورونكوف، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 78 بمدينة نيويورك.

واستعرض د. الرسي خلال اللقاء، جهود المملكة في مكافحة الإرهاب، وتعزيز الشراكات الدولية لمحاربة التطرف والإرهاب، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات بين المملكة والأمم المتحدة.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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