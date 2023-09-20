شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة الخارجية يستعرض جهود المملكة في مكافحة الإرهاب مع مسؤول أممي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الدولية المتعددة د. عبد الرحمن الرسي، وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير إيفانوفيتش فورونكوف، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 78 بمدينة نيويورك.

واستعرض د. الرسي خلال اللقاء، جهود المملكة في مكافحة الإرهاب، وتعزيز الشراكات الدولية لمحاربة التطرف والإرهاب، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات بين المملكة والأمم المتحدة.