شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في نيوزيلندا تدعو المواطنين للاحتفال باليوم الوطني الـ 93 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت سفارة المملكة العربية السعودية في نيوزيلندا كافة المواطنين المتواجدين على الأراضي النيوزيلندية لحضور احتفال السفارة باليوم الوطني الـ93، يوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر.

اليوم الوطني "نحلم ونحقق"

وكانت المملكة قد أطلقت الهوية الجديدة لليوم الوطني الـ93 للمملكة العربية السعودية والذي يصادف الـ23 سبتمبر من كل عام تحت شعار "نحلم ونحقق".

واستلهمت الهوية من الأحلام التي أصبحت قريبة وواقعية في كل مناحي حياة سكان المملكة، إذ انعكست بوضوح على مشاريع ضخمة راهنت عليها المملكة في رؤية السعودية 2030، وهو ما جعلها ترسخ من قوتها ومكانتها لمواصلة تقديم دورها المهم والمحوري على جميع الأصعدة.