شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من كولر بعد إكتساح المصري بالدوري المحلي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي علي التعليق عن فوز فريقه الكبير علي نظيره المصري برباعية نظيفة، ضمن إطار منافسات الجولة الأولي من دوري النيل المصري الممتاز.

حيث أعرب كولر عن سعادته بهذا الفوز الكبير، بخلاف تألق الصفقات الجديدة المتمثلة في رضا سليم وإمام عاشور خلال اللقاء، بجانب عودة كلا من تاو وكريم فؤاد للتسجيل مع الفريق.

كولر قال:" مواجهة المصري كانت صعبة في بدايتها وخاصة في شوط اللقاء الأول، أعتقد أن الهدف الأول جاء في توقيت مثالي، كما أن حالة الطرد في بداية الشوط الثاني غيرت تماما من مجري المباراة ".

وواصل:"كان لا بد أن نفوز في تلك المباراة بعد الإخفاق في السوبر الأفريقي أمام إتحاد العاصمة، الجماهير كانت لا تتحمل سقوطنا مجددا، لا سيما أننا اعتدنا علي الفوز بإستمرار ".

موعد مباراة الأهلي القادمة

هذا ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره سان جورج يوم الأحد القادم، ضمن منافسات ذهاب دور ال32 من دوري أبطال إفريقيا، علي أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.