شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من كولر عن ثنائية إمام عاشور وتاو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، عن فوز فريقه الكاسح علي المصري برباعية نظيفة، ضمن الجولة الأولي من منافسات الدوري المصري الممتاز.

كولر قال:" مواجهة المصري كانت ردة فعل طبيعية لنا بعد خسارتنا للسوبر الأفريقي، سعداء من أجل هذا الفوز، ولكن لست متفاجئا من النتيجة الكبيرة التي حققها الفريق ".

وتابع:" نجحنا في تسيير المباراة مثلما كنا نرغب من البداية، أعتقد أن حالة الطرد التي تعرض لها الفريق الخصم أثرت عليه بشكل سلبي في شوط اللقاء الثاني ".

وأتم:" ثنائية إمام عاشور وتاو ؟ سعيد لتألق الثنائي معنا وإنسجام إمام عاشور بهذا الشكل المبكر، ولكننا نعلم إمكانيات جميع اللاعبين وننتظر منهم المزيد خلال الفترة القادمة ".

موعد مباراة الأهلي القادمة

هذا ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره سان جورج يوم الأحد القادم، ضمن منافسات ذهاب دور ال32 من دوري أبطال إفريقيا، علي أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.