المرور: المُراوغة بين المركبات مخالفة غرامتها تصل 6 آلاف ريال

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محمد بن مسعود - الدمام - أكّد المرور السعودي أن المراوغة بين المركبات تعد مخالفة للأنظمة المرورية وغرامتها تراوح بين 3000 و6000 ريال.

وأضاف المرور عبر حسابه على منصة إكس -تويتر سابقاً- إن المُراوغة بين المركبات تُفقد السيطرة على المركبة وتسبّب حوادِث فُجائية.

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