انت الان تتابع بينهم مَن صدم المركبة الرسمية عمداً وعدد من مروّجي "السموم".. الجناة في قبضة "الأمن" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 سبتمبر 2023, 8:27 صباحاً

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، اليوم، عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها. وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها القبض على مواطنيْن في وادي الدواسر؛ قاما بصدم مركبة رسمية عمداً وممارسة التفحيط والقيادة بتهور في مكان عام معرّضين حياة الآخرين للخطر. وفي المدينة المنوّرة، تمّ القبض على 4 مواطنين قاموا بترويج مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو" وضبط بحوزتهم ساكتون هوائي وأسلحة بيضاء ومبلغ مالي. وفي الأحساء، تمّ القبض على مواطن قام بترويج "الشبو" والحشيش والإمفيتامين وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي باستخدام دراجة نارية. وأضاف الأمن العام في فيديو على حسابه في "إكس"، أنه تمّ القبض على مخالف لنظام أمن الحدود قام بترويج مادتَي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين. ونجحت قوات الأمن في عسير، في القبض على مواطن قام بترويج مادة الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي. وفي عسير، تمّ القبض على مقيميْن من الجنسية الهندية قاما بترويج 126 كجم من نبات القات المخدر، و3 مقيمين في مكة المكرّمة قاموا بترويج 2.6 كجم من مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو" والحشيش المخدر.

كانت هذه تفاصيل خبر بينهم مَن صدم المركبة الرسمية عمداً وعدد من مروّجي "السموم".. الجناة في قبضة "الأمن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.