انت الان تتابع رغم ارتباطه بالتقدم بالعمر.. عوامل تسبب معاناة الشباب من آلام المفاصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

على الرغم من أن آلام المفاصل غالبًا ما تُقلق كبار السن مع التقدم في العمر؛ إلا أنها قد تظهر أيضًا في حالات مختلفة يعاني منها الشباب أيضًا.

الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف، أشار إلى أن فيروسات التهاب الكبد B أو C يمكن أن تسبب آلام المفاصل، وهذا يشير إلى مرض داخلي كالتهاب القولون التقرحي، ومرض كرون.. وبالإضافة إلى ذلك يمكن أن تسبب الكلاميديا وأعراض متلازمة رايتر والتهاب المفاصل الروماتويدي، ويمكن أن يسبب نقص فيتامين D ألم المفاصل أيضًا.

وأضاف وفق "روسيا اليوم": "لذلك إذا شعر الشباب بألم في مفصل الركبة مثلًا؛ فقد يكون السبب عدوى انتقلت عن طريق الاتصال الجنسي أو التهاب المفاصل أو أي سبب آخر أو عدوى فيروسية".

ويركز مياسنيكوف على مرض هشاشة العظام، الذي يشير إلى تآكل أسطح المفاصل؛ لافتًا إلى أن هذا المرض نادرًا ما يشخص لدى مريض عمره دون سن الأربعين.