انت الان تتابع "إنذار أحمر" بمنطقة مكة المكرمة.. أمطار غزيرة وصواعق وبرد وسيول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 سبتمبر 2023, 8:40 صباحاً

أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارًا باللون الأحمر لمنطقة مكة المكرمة اليوم، والتي من المتوقع أن تشهد أمطارًا غزيرة تُصحَب برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية. وكشفت الأرصاد أن المحافظات المتأثرة بالإنذار في مكة المكرمة هي أضم وميسان والطائف. وبيّن أن الحالة تستمر من الواحدة ظهرًا حتى الساعة الـ10 مساءً.

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