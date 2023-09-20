عالِم زلازل: تقارب الكواكب والقمر قد يؤدي إلى نشاط زلزالي أقوى

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 سبتمبر 2023, 11:54 صباحاً

نشر الباحث في معهد أبحاث رصد الأجرام السماوية المتعلقة بالنشاط الزلزالي فرانك هوغربيتس، منشورًا على منصة إكس، محذرًا من توقعات نشاط زلزالي على خلفية تقارب الكواكب. وقال هوغربيتس: كما هو موضّح في أحدث التوقعات، فإن تقارب الكواكب والقمر في اليوم التاسع عشر يمكن أن يؤدي إلى نشاط زلزالي أقوى. وأضاف: لكن ليس لدينا حتى الآن مؤشر واضح على المناطق الأكثر خطورة، ربما لن يكون الأمر سيئًا للغاية. وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية قد أفاد، في بيان، بأن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، سجّلت هزة أرضية على بُعد 265 كيلومترًا شمال غرب مرسى مطروح بشمال مصر. وأضاف أن الزلزال وقع الساعة 04:33 بالتوقيت المحلي (01:33 بتوقيت جرينتش). وأردف المعهد أنه لم يرد إليه ما يفيد بالشعور بالهزة أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

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