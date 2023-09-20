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وزير الخارجية: المملكة تواصل جهودها لحل الأزمة في السودان

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: المملكة تواصل جهودها لحل الأزمة في السودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شاركت المملكة في اجتماع وزاري بالأمم المتحدة حول أزمة السودان.
وقال صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، في كلمة: " المملكة تدعو المجتمع الدولي إلى دعم الشعب السوداني".
وأكد: "المملكة تواصل جهودها لحل الأزمة في السودان". وفقا للإخبارية.

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