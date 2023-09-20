السعودية | هيئة الأزياء تُطلق المعرض المؤقت إبداع “إيميرج” في ميلان الإيطالية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أطلقت هيئة الأزياء اليوم، المعرض المؤقت الثاني لفعالية إبداع “إيميرج”، وهي الفعالية العالمية التي تُسلّط من خلالها الهيئة الضوء على المواهب المبدعة والصاعدة في عالم الأزياء السعودية، والتي ستُقام من الساعة 10:30 صباحاً وحتى 8:30 مساءً بمنطقة 10 كورسو كومو الواقعة في قلب مدينة ميلان الإيطالية.

وحول هذه الفعالية قال الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء بوراك شاكماك: “لقد حقق أول المعرض مؤقت لـ إبداع “إيميرج” أقمناه في قلب العاصمة الفرنسية باريس نجاحاً باهراً، ورحّب بزوّارٍ من كافة مشارب الثقافات؛ ليخوضوا تجربة التسوق السعودي الأصيل، ويطّلعوا على التصاميم السعودية الخلّاقة” مضيفاً بقوله: “أتطلّع للترحيب بزوّار أسبوع الأزياء في ميلان، وتمكينهم من استكشاف عالم الأزياء السعودي”.

وسيشارك في هذه الفعالية، 13 مصمماً من المصممين المشاركين في برنامج 100 براند سعودي؛ ليقدموا عبر المعرض عرضاً مشوقاً ومبتكراً يستعرضون فيه أبرز ابتكاراتهم التي استلهموها من الأنسجة الغنية والمتنوعة للثقافة والتراث السعودي، من خلال تشكيلةٍ واسعةٍ من قطع الملابس الجاهزة للارتداء والإكسسوارات الأنيقة، والتي تتناسب مع أذواق المشترين من أقطاب العالم كافة، مما يمنح الزوّار تجربة شراء عالمية ذات طابع أصيل.

ويعد برنامج 100 براند سعودي – أحد المبادرات الإستراتيجية لهيئة الأزياء -، وهو برنامج تطوير مهني يُساعد أصحاب المواهب المحلية الصاعدين على تحقيق أقصى إمكاناتهم عبر تسريع نموهم، وتمكينهم من الوصول إلى مجموعات جديدة من الجماهير.

يذكر أن المعرض المؤقت كانت قد نظمته هيئة الأزياء لأول مرةٍ كجزءٍ من أسبوع الأزياء في باريس، وقد حقق نجاحاً استثنائياً مستقطباً أكثر من 2000 مشارك من 30 دولة مختلفة، وشكّل هذا المعرض المؤقت بالنسبة للمصممين منصةً فريدةً من نوعها تستعرض ابتكاراتهم، وتساعدهم في بيعها لطَيف واسع من الجماهير وعشّاق الأزياء.