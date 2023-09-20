السعودية | مساعد المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة يلتقي المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

التقى مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، في مقر المركز بالرياض أمس، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC) الدكتور حسام الشرقاوي.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنسانية.

وثمّن الدكتور حسام الشرقاوي المشاريع التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، مشيدًا بالجهود المتواصلة التي يبذلها المركز لمساعدة المحتاجين والمنكوبين في مختلف دول العالم.