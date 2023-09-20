الرئيس "بوتين" يعلن أنه سيزور الصين الشهر المقبل بدعوة من شي جينبينغ

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 سبتمبر 2023, 1:04 مساءً

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، أنه سيزور الصين في أكتوبر، بدعوة من نظيره الصيني شي جينبينغ، في أول زيارة له إلى هذا البلد منذ بدء النزاع في أوكرانيا في فبراير 2022. وعبّر "بوتين" عن "سروره" لقبول هذه الدعوة، وذلك خلال اجتماع في روسيا مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي بحسب صور بثها التلفزيون الروسي، وكان قد أعلن سابقًا عزمه زيارة الصين للمشاركة في منتدى "الحزام والطريق" الذي يضم قادة دوليين. ويستقبل الرئيس الروسي الأربعاء وزير الخارجية الصيني وانغ يي؛ لإجراء محادثات بمدينة سان بطرسبرغ، بحسب ما أفاد الكرملين. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين: "سيستقبل بوتين اليوم الأربعاء وزير الخارجية الصيني وانغ يي الذي يقوم بزيارة إلى روسيا" تستغرق أربعة أيام. وتوطّدت العلاقات بين موسكو وبكين في السنوات الأخيرة، خصوصًا في سياق النزاع الدائر في أوكرانيا، والذي دفع موسكو إلى الانفتاح على آسيا بعد العزلة التي فرضها عليها الغرب.

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