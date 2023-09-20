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ابتداءً من السبت.. رئاسة أمن الدولة تعلن فتح باب القبول والتسجيل على رتبتي عريف وجندي للرجال

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت أكاديمية المباحث العامة برئاسة أمن الدولة، عن فتح باب القبول والتسجيل على رتبتي (عريف، وجندي) للرجال، ابتداءً من يوم السبت الموافق 15/ 3/ 1445هـ ولمدة خمسة أيام، وذلك عبر منصة (أبشر- توظيف) https://jobs.sa.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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