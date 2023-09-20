انت الان تتابع ابتداءً من السبت.. رئاسة أمن الدولة تعلن فتح باب القبول والتسجيل على رتبتي عريف وجندي للرجال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت أكاديمية المباحث العامة برئاسة أمن الدولة، عن فتح باب القبول والتسجيل على رتبتي (عريف، وجندي) للرجال، ابتداءً من يوم السبت الموافق 15/ 3/ 1445هـ ولمدة خمسة أيام، وذلك عبر منصة (أبشر- توظيف) https://jobs.sa.

كانت هذه تفاصيل خبر ابتداءً من السبت.. رئاسة أمن الدولة تعلن فتح باب القبول والتسجيل على رتبتي عريف وجندي للرجال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.