تكليف "العتيبي" متحدثًا رسميًّا لـ"هيئة الطرق"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 سبتمبر 2023, 1:10 مساءً

أصدرت الهيئةُ العامة للطرق قرارًا بتكليف عبدالعزيز بن عايض العتيبي متحدثًا رسميًّا باسمها؛ بهدف فتح قنوات التواصل مع وسائل الإعلام، بما يضمن رفع مستوى الشفافية وتعزيز التواصل والتعريف بأدوار الهيئة وأهدافها. يُذكَر أن الهيئة العامة للطرق تمّ اعتمادها في العام الماضي من قبل مجلس الوزراء، وتهدف لتنظيم قطاع الطرق، والإشراف عليه من خلال وضع السياسات والمعايير والاشتراطات اللازمة التي تضمن الارتقاء بتجربة مستخدمي الطرق. وتعمل الهيئة على تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة.

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