السعودية | "الأهلى صبور" للخليج 365: نناقش مع "الوطنية للإسكان" مشروعات عقارية مشتركة في السعودية

شكرا لقرائتكم "الأهلى صبور" للخليج 365: نناقش مع "الوطنية للإسكان" مشروعات عقارية مشتركة في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال أحمد صبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور، إن شركته قدمت أوراق تأسيس الشركة الجديدة في السعودية إلى الجهات المختصة.

وذكر صبور في مقابلة مع "العربية"، أن الشركة على وشك صدور قرار تأسيسها، وستكون شركة تابعة مملوكة بنسبة 100% بدون أي شركاء.

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وأشار صبور إلى أن مناقشات جادة على مشروعات مشتركة في السعودية مع الشركة الوطنية للإسكان، إلى جانب محادثات أخرى مع بعض شركات القطاع الخاص.

وكشف أن شركته مهتمة بمدينة الرياض، وتبحث تأسيس برج سكني وإداري، أو كمبوند سكني، أو بدائل مختلفة سيتم الاتفاق عليها.

وقال صبور، إن المستثمر يركز على الأسواق الجاذبة والتي توفر معايير النجاح، مضيفا أن "السوق العقارية في مصر واعدة ولدينا رغبة في دخول السوق السعودية بغرض تنويع محفظة استثماراتنا".

وأفاد بأن السوق السعودية واعدة جدا، وهناك تعاون كبير من المسؤولين السعوديين.

وأشار إلى أن "الأهلي صبور" تستهدف مبيعات بقيمة 11.5 مليار جنيه، إلى جانب تنفيذ إنشاءات بقيمة 5 مليارات جنيه، متوقعا تسليم 4 آلاف وحدة سكنية في مشروعات الشركة المختلفة.

وبين صبور، أن عدد المشروعات التي تنفذها الشركة هذا العام تصل إلى 8 مشروعات مختلفة.