"العنزي" يحصل على وسام "فلورانس نايتنجيل" من الصليب الأحمر

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 سبتمبر 2023, 2:46 مساءً

حصل أخصائي التمريض عبدالمجيد عسكر العنزي، اليوم الأربعاء، على وسام "فلورانس نايتنجيل" من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهو أعلى وسام شرف يُمنح للعاملين في مجال التمريض. وسلّم نائبُ وزير الصحة، الوسامَ الذي يدلّ على الشجاعة والتفاني في مهنة التمريض، خلال المؤتمر السعودي للخدمات الإسعافية، بحضور رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي. ويعمل الأخصائي "عبدالمجيد" في كلية التمريض بجامعة الملك سعود، ويشغل مناصب عدة؛ منها: المشرف العام على فريق جامعة الملك سعود للعمل التطوعي، ورئيس وحدة الأنشطة الطلابية بكلية التمريض، والمشرف على نادي التمريض ونادي المسؤولية الاجتماعية. ويُعدُّ "عبدالمجيد" من المتفانين في العمل التطوعي وحبّ الخير؛ حيث قدّم العديد من الأعمال التطوعية في مختلف المجالات؛ ومنها تقديم الخدمات الإسعافية لضيوف الرحمن في موسمَي الحج والعمرة. كما يعتبر أولَ خليجيّ يحصل على هذا الوسام منذ أول مرة مُنح فيها في العام 1912م.

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