تونس.. زلزال بقوة 3.8 درجات يضرب مدينتَين ساحليتَين

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 سبتمبر 2023, 2:47 مساءً

أعلن المعهدُ الوطني للأرصاد الجوية في تونس، أن زلزالًا بقوة 3.8 درجات ضرب مدينتَيْ سوسة والمنستير الساحليتين، اليوم "الأربعاء". وأوضح المعهد أنّ مركز الهزة حسب التحاليل الأولية، "35.84" درجة خط عرض و بـ"10.7" درجة خط طول. وشعر المواطنون بالهزّة، لكن لم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو مصابين أو حدوث أضرار.

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