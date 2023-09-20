شكرا لقرائتكم خبر عن ممولة من "السعودي للتنمية".. تسليم 123 وحدة سكنية في تونس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشرف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، ووزيرة التجهيز والإسكان التونسية سارة الزعفراني، اليوم، على تسليم 123 وحدة سكنية ممولة من الصندوق السعودي للتنمية، في مدينة قعفور التابعة لمحافظة سليانة شمال غرب تونس.

وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع تقديم 4715 مسكنًا اجتماعيًا بتمويل ميسر من الصندوق السعودي للتنمية تبلغ قيمته 150 مليون دولار.

أصحاب الدخل المحدود

وأعربت وزيرة التجهيز والإسكان، في كلمة خلال المناسبة، عن الشكر والتقدير لحكومة المملكة العربية السعودية على دعمها ووقوفها الدائم إلى جانب تونس في مختلف المراحل التي تمر بها.

وأشارت إلى أن هذا المشروع سيستفيد منه المحتاجون من أصحاب الدخل المحدود.

الصندوق السعودي للتنمية

وهنأ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس، الأسر المستفيدة من المشروع الهادف لتوفير السكن اللائق للمواطن التونسي، معربًا عن التزام الصندوق السعودي للتنمية بإتمام جميع المشاريع التنموية التي تكفل بها في مختلف جهات الجمهورية.

وأكد أن هذه المناسبة تعكس التطور الكبير الذي تشهده العلاقات السعودية التونسية في شتى المجالات.