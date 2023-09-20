تطبيق وصلت ينهي زحام المدارس

بعد نجاح تطبيقه في 103 مدارس بمحافظة الأحساء، ومساهمته الفاعلة في معالجة مشكلة الازدحام عند بوابة المدارس، أعلن مدير عام التعليم في الأحساء حمد العيسى، تطبيق «وصلت» الإلكتروني في كافة مدارس البنات بالمحافظة.

وأكد مدير إدارة تقنية المعلومات في تعليم الأحساء ممدوح الذكر الله لـ«دوت الخليج»، أن التوسع في التطبيق، جاء بعد عدة مؤشرات نجاح طوال الفترة الماضية، وأن اختيار المدارس بتنفيذ التطبيق، راعى التوزيع الديموغرافي للمنطقة، ليتم القياس بشكل مناسب، مع التأكيد على رغبة المدرسة في الاستفادة من التطبيق وهو «مجاني».

Google Play

أبان الذكر الله، أنه من المتوقع الانتهاء من تطبيقه في كل المدارس بنهاية الفصل الدراسي الأول، للمدارس التي تعاني من مشكلة في انصراف الطلاب والطالبات، ومن الخطط التطويرية المستقبلية للتطبيق، حاليًا التطبيق في متجر Google Play لمستخدمي أجهزة الاندرويد، وسيتم قريبًا تدشينه في ‏App Store لمستخدمي أجهزة ios، ونعمل على إضافة تقارير إضافية وصلاحيات وتنبيهات لأولياء الأمور لتقديم منتج يليق بالمستفيدين من خدمات الإدارة، ويتيح التطبيق إمكانية طباعة التقارير من لوحة التحكم الرئيسية توضح فيها الإحصائية لأعداد المدارس المسجلة وإعداد الطلبة وكذلك أعداد أولياء الأمور الذين استخدموا التطبيق خلال 24 ساعة.

استخدام تطبيق «وصلت»:

01- إنشاء حساب للمدرسة في التطبيق.

02- إبلاغ أولياء الأمور بإنشاء حسابات في التطبيق.

03- إضافة الابن مع إدراج صورته مما يسهل العملية للصفوف الدنيا ورياض الأطفال.

04- المدرسة تتولى تفعيل الطلاب في التطبيق وتدرج آليا في الصفوف.

05- من حساب ولي الامر قبل وصوله للمدرسة الضغط على زر «في الطريق» لتظهر رسالة في صفحة المدرسة بأن ولي الأمر في الطريق.

06- يستعد الطالب للخروج.

07- عند وصول ولي الأمر لباب المدرسة، الضغط على زر «تم الوصول» ليخرج الطالب لولي أمره.

08- الضغط على زر «تم الاستلام».

09- يحذف التطبيق اسم الطالب من شاشة حساب المدرسة، والاطمئنان أن الطالب مع ولي أمره.

مزايا للتطبيق

01- الإسهام في تخفيف الازدحام أمام المدارس

02- خروج الطالبات بأمان وهدوء وفي وقت وجيز

03- انسيابية الحركة المرورية بجوار المدارس.

04- الاستعداد المسبق لخروج الطالبة، قبل وصول ولي الأمر.

05- التحقق من هوية ولي الأمر بسهولة دون الحاجة إلى بطاقة الخروج.

06- تقلص أوقات انتظار أولياء الأمور عند بوابة المدرسة.

07- التخلص من النداءات الصوتية.