شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الدينية" تنبه قاصدي المسجد الحرام من الانشغال بالتصوير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت رئاسة الشؤون الدينية على المعتمرين والزائرين والمصلين ضرورة الالتزام بآداب الحرمين وتعظيم روحية المكان، وعدم الانشغال بالتصوير والهواتف المحمولة.

وشددت على أهمية التفرغ للعبادة والصلوات وأداء الشعائر الدينية، إلى جانب التعاون مع رئاسة الشؤون الدينية، في إيجاد بيئة تعبدية خاشعة وأجواء روحية وإيمانية

البعد عن التزاحم

حثت رئاسة الشؤون الدينية قاصد المسجد الحرام، بالبعد عن التزاحم والتدافع، والصلاة أمام الإمام، وفي الممرات.

ودعت إلى تحقيق التآلف والتراحم والتزام اللأنظمة والتعليمات الدينية.