شكرا لقرائتكم خبر عن العواني: نرحب بالجماهير في وديتي "الفراعنة" أمام زامبيا والجزائر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - في إطار التعاون المثمر بين مجلس أبوظبي الرياضي والشركة المتحدة للرياضة في مصر، تحتضن أبوظبي، المعسكر التدريبى للمنتخب المصري لكرة القدم، خلال الفترة من 9 إلى 17 أكتوبر المقبل، بمدينة العين.



ويخوض المنتخب المصري مباراتين وديتين خلال معسكره في العين، على ستاد هزاع بن زايد، الأولى أمام منتخب زامبيا يوم 12 أكتوبر، والثانية أمام منتخب الجزائر الشقيق يوم 16 من الشهر نفسه، في إطار برنامج تحضيرات منتخب مصر لخوض تصفيات كأس العالم 2026 ونهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 في كوت ديفوار يناير المقبل.



وتم الاتفاق بين مجلس أبوظبي الرياضي، ومجلس إدارة اتحاد الكرة المصري على تفاصيل معسكر منتخب "الفراعنة" بقيادة البرتغالي روي فيتوريا خلال فترة التوقف الدولي لأجندة شهر أكتوبر المقبل، دعمًا لمسيرة المنتخب المصري، وتأكيدا على القيمة الكبيرة للكرة المصرية من الناحية التقنية والجماهيرية والإعلامية والتسويقية، بما يدعم العلاقات التاريخية والعلاقات المصيرية بين الإمارات ومصر، ويعزز التقدم وخطط العمل المستمرة والجهد المشترك لتجسيد تطور ونمو الحركة الرياضية بين البلدين.



ويواصل مجلس أبوظبي الرياضي تعاونه مع الشركة المتحدة للرياضة في مصر لاستضافة الأحداث الرياضية المصرية المهمة على أرض الإمارات، بعد النجاحات الكبيرة التي تحققت خلال السنوات الماضية، وخاصة في استضافة "السوبر المصري" بتميز فني وجماهيري شهد به الجميع.



وتزيد أهمية المباراة الودية الثانية للمنتخب المصري، كونها أمام المنتخب الجزائري الشقيق، المدجج بالنجوم، وهو ما يضمن النجاح الجماهيري بوجود أبناء الجاليتين المصرية والجزائرية في مدرجات ستاد هزاع بن زايد، وستكون المباراة امتدادًا رائعًا لوجود كرة القدم المصرية بنجومها وأعلامها وجمهورها على أرض الإمارات التي تستضيف وترحب بالجميع، بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها التجارب السابقة والإنجازات المهمة.



وعبر سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عن سعادته باستضافة أبوظبي لمعسكر المنتخب المصري الشقيق، وخوض "الفراعنة" لمباراتين وديتين باستاد هزاع بن زايد في العين، مؤكدًا العمل على تحقيق منتخب مصر لأقصى استفادة من معسكره الإماراتي.



وأكد العواني، اهتمام وحرص مجلس أبوظبي الرياضي على تحقيق أعلى معدلات النجاح في استضافته للأحداث والفعاليات الرياضية، والعمل على ترسيخ وتطوير التعاون مع الجهات والمؤسسات الرياضية المصرية، وكذلك مع كل الدول العربية الشقيقة.

الأمين العام لمجلس أبوظبي: نرحب بالمنتخب المصري



وأضاف الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: "نرحب بالمنتخب المصري الكبير، ونجومه وجهازه الفني والإداري، ومجلس إدارة اتحاد الكرة، وننتظر الجماهير المصرية باستاد هزاع بن زايد في وديتي زامبيا والجزائر، ونؤكد استعدادنا للاستضافة وفق أعلى معدلات التميز".



ومن جانبه، عبر جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن سعادته بإقامة معسكر المنتخب الوطنى في أبو ظبى، بالتعاون مع المسوق الحصري للإتحاد الشركة المتحدة للرياضة *برئاسة محمد يحيي لطفي*، ما يضمن نجاح المعسكر وخروجه بصورة مثالية وتحقيق أقصى استفادة فنية من مباراتى زامبيا والجزائر في ظل الإمكانيات الكبيرة التي تحظى بها دولة الإمارات الشقيقة وتسخرها للمنتخب المصرى، كما أننا سنكون بين أشقائنا وأحبائنا في ظل العلاقات التاريخية التي تجمع مصر والامارات.

أضاف علام أن الجماهير العربية على موعد مع وجبة كروية ممتعة في شهر أكتوبر المقبل، حيث تحظى مباريات المنتخب المصرى باهتمام ومتابعة الجماهير العربية بشكل عام، والمصرية والإماراتية على وجه الخصوص.



وأثنى رئيس اتحاد الكرة المصري على الدور الذي تلعبه شركة المتحدة للرياضة في إبرام الاتفاقيات التي من شأنها تطوير الكرة المصرية، ونقلها من المحلية للإقليمية والدولية.



وثمّن المهندس سيف الوزيرى نائب رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للرياضة، التعاون المثمر والمستمر مع مجلس أبو ظبى الرياضى على كافة المستويات الاستراتيجية والتجارية والاستثمارية، لافتا إلى أن التعاون لا يمكن حصره على فكرة استضافة مباريات ومعسكرات الفرق والمنتخبات المصرية في دولة الامارات الشقيقة فقط، وإنما أوجه التعاون مع مجلس أبو ظبى الرياضى يمتد إلى العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والامارات، بجانب الاستفادة الكبرى من الإمكانيات البشرية وقدرتها الفائقة على تنظيم الفعاليات الرياضية العالمية والإقليمية بنجاح منقطع النظير.