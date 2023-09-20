"علي آل شايع" يحصل على الدكتوراه من جامعة الملك سعود

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محمد بن مسعود - الدمام - حصل علي بن محمد بن علي آل شايع اليوم الأربعاء على درجة الدكتوراه من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الملك سعود بتقدير ممتاز.

فيما تمت مناقشة رسالة الدكتوراه صباح اليوم الأربعاء بقسم اللغة العربية وسط حضور عدد من أعضاء لجنة المناقشة.

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