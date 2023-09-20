9 % ارتفاع ركاب النقل العام

ارتفع عدد ركاب النقل العام في المدن الرئيسة (الرياض وجدة والمدينة المنورة والدمام) خلال عام 2022 عن الأعوام السابقة منذ 2016، إذ بلغ عدد الركاب العام الماضي 2022، نحو 10761307 راكبا، مقابل 9806245 راكبا في في 2021، بزيادة بلغت 9.2%.

حصة استخدام

بلغ عدد ركاب النقل العام في 2020 (6476019 راكبا) وفي 2019 (13731003 راكبا) وفي 2018 (9793530 راكبا) وفي 2017 (5484094 راكبا) وفي 2016 (4284233 راكبا)، بإجمالي بلغ 150336431 راكبا في المدن الأربعة الرئيسة من الفترة بين 2016 و 2022).

وتستهدف الهيئة رفع حصة استخدام وسائل النقل العام من 1% إلى 15% بحلول عام 2030.

الرياض الأعلى

تصدرت العاصمة السعودية قائمة عدد الركاب في 2016 بواقع 14098911 راكبا، تليها المدينة المنورة ثم جدة ثم الدمام، بينما جاءت المدينة المنورة أولا في عام 2017 بعدد ركاب بلغ 1902894 راكبا، ثم الرياض ثم جدة ثم الدمام.

وعادت الرياض لتتصدر المشهد خلال الأعوام الأخيرة إذ بلغ عدد الركاب في 2018 نحو 5082111 راكبا، تليها جدة ثم المدينة المنورة ثم الدمام.

وتصدرت الرياض عام 2019 بعدد 8142886 راكبا تليها جدة ثم المدينة المنورة ثم الدمام، وكذلك في عام 202 حيث بلغ عدد الركاب في الرياض 3911449 راكبا تليها جدة ثم المدينة المنورة ثم الدمام.

وفي عام 2021 جاءت الرياض أولا بعدد 5813692 راكبا تلتها جدة، وكذلك في عام 2022 بعدد 6017436 راكبا تليها جدة ثم المدينة المنورة ثم الدمام.

شبكة الحافلات بالرياض

2.860 محطة

80 مسارا

842 حافلة

2022

ربط أكثر من 200 مدينة ومحافظة

76 مسارا

مستهدفات

نقل أكثر من 6 ملايين راكب سنويا

300 نقطة توقف

76 مسارا

200 مدينة ومحافظة

560 حافلة عاملة