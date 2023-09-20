مراجعة مشروعات الطرق بالباحة

واطلع أعضاء الجمعية العمومية على سير أعمال الجمعية ومناقشة خططها المستقبلية مشروعاتها الاستثمارية القادمة، وكذلك الآلية الخاصة بمراجعة المشروعات وحوكمتها، وآلية اعتمادها، وكذلك ما تم تنفيذه من مبادرات وأعمال تطوعية، كما تم استعراض التقرير المعد من مجلس الإدارة، والمتضمن الأعمال التي تم إنجازها منذ تأسيس الجمعية، واستعراض الخطط الإستراتيجية للجمعية للأعوام القادمة ومشروعاتها المستقبلية.
كما استمع الأعضاء إلى شرح موجز عن شركة استدامة الطرق للاستثمار التابعة للجمعية، حيث إن هذه الشركة تعتبر إحدى الروافد الاستثمارية للجمعية، وهي الشركة الأولى من نوعها على مستوى المملكة، وتمت مناقشة أبرز التحديات التي تواجه عملها، وبحث أسبابها، واقتراح الحلول اللازمة لجميع التحديات، كما تمت مناقشة مشروع طريق الحمراء الذي سبق أن وجه بتنفيذه أمير منطقة الباحة ضمن مشروعات جمعية طرق، وما تم عليه من إجراءات لدراسته وتنفيذه ضمن مشروعات الجمعية، وما هي التحديات التي تواجه تنفيذه، والذي يعد الانطلاقة الأولى والتحدي الأولى للجمعية.
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