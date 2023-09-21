تقليل قوائم الانتظار الصحية بالاحساء

وأشاد بالمبادرة، مؤكدًا دعمه لها لتقليل قوائم الانتظار وتقديم الخدمة في أسرع وقت ممكن للمواطنين والمقيمين الذين تحتاج حالاتهم لتدخل جراحي, مثمناً دور القطاع الثالث ورجال الأعمال في تفعيل هذه المبادرة التي تهدف إلى إحداث أثر اجتماعي إيجابي مستدام في تقديم الخدمات الصحية.
بدورهم قدم ممثلو الجهات شكرهم الجزيل لسمو محافظ الأحساء على دعم المبادرة.
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